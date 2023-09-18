Gökçe Futbolist dergisinin yeni sayısı çıktı Spor dünyasına dair haberleriyle okuyucularıyla buluşan Gökçe Futbolist dergisinin 6. sayısı çıktı.

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Spor alanında birçok konuyu ele alan ve okurlarıyla buluşturan Gökçe Futbolist dergisi, Temmuz ayında 6. sayısını çıkardı.

Okuyucuların büyük beğenisini kazanan Gökçe Futbolist, yeni sayısında da gündeme dair birbirinden farklı konuları ele aldı.

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Derginin Temmuz ayı sayısında Tekin Toklucu'nun eşsiz makalesinin yanında teknik direktör Selçuk Güler'in Eskişehir efsanesi ile ilgili yazısı yer aldı.

Arif Doğan'ın 'Formaların Efendisi' adlı konuyu ele aldığı dergide, sporda şiddet konusunda genç yazar Pınar Öksüz bilgilendirme ve araştırma yazısı yazdı.

Pamir Erbatuk ise okurlarının karşısına iki dosya ile çıktı. Erbatuk, 5 büyük ligde şampiyonlar ve Şampiyonlar Ligi şampiyonunu ele aldı.

Derginin kapak biyografisi kısmında ise BeIN Sports'un spikeri Ali Ferahbot yer aldı. Ferahbot, spikerlik yaşamı hakkında açıklamalar yaptı.

Öte yandan derginin gelecek sayısında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve İspanyol deviyle 6 yılık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler hakkında kapsamlı bir dosya yer alacak.