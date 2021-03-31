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    Gökdeniz Bayrakdar ameliyat oldu

    Ümit Milli Takımımızın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında köprücük kemiği kırılan Gökdeniz Bayrakdar, operasyon geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 10:29
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    Gökdeniz Bayrakdar ameliyat oldu

    Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya davet edilen Antalyaspor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, Sırbistan ile Alanya'da oynanan karşılaşmanın 35'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

    AMELİYAT OLDU

    Köprücük kemiğinde kırık tespit edilen 19 yaşındaki oyuncu, ameliyat oldu.

    Genç futbolcunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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