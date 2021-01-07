Gökdeniz Bayrakdar'ın hayali gol krallığı

Antalyaspor'un genç yeteneği Gökdeniz Bayrakdar, her sene performansını katlayarak ilerleyen yıllarda gol kralı olmak istediğini söyledi.

Antalyaspor'un 19 yaşındaki golcüsü Gökdeniz Bayrakdar, hedeflerini ve hayallerini anlattı.

Sahada mücadeleci futboluyla taraftarın da gönlünü kazanan Gökdeniz Bayrakdar, AA muhabirine, Kocaelispor'un altyapısında yetiştiğini, kulübün kardeş takımına transferinin gerçekleşmesinin kendisi için de anlamlı olduğunu söyledi.

"OLGUNLAŞTIKÇA OLACAKTIR"

Kırmızı-beyazlı formayla attığı gollerin ardından büyük bir mutluluk yaşadığına dikkati çeken Gökdeniz Bayrakdar, "Antalyaspor formasıyla ligde 3 golüm var. Hedefim bu yıl 8 ya da 9 gole ulaşmak. Her geçen yıl biraz daha üstüne koyarak devam edeceğim. Gol kralı olmak isterim ama bu ilerleyen zamanda, olgunlaştıkça olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gökdeniz Bayrakdar, Antalyaspor'da önemli futbolcular ile antrenman yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"PODOLSKI VE NURİ ŞAHİN İLE OYNADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

"Podolski ve Nuri Şahin ile oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Süper Lig'deki ilk yılımda onlarla aynı maça, aynı antrenmana çıkmak bile gurur verici. Onlardan çok şey öğreniyorum. Antrenmanlarda takımdaki ağabeylerimi dikkatle takip ediyorum. Her hareketlerine bakıyorum. İnşallah saha içi ve saha dışında onlardan öğreneceğim çok şey var. 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyiyorum. İnşallah kısa sürede önce Ümit Milli ardından da A Milli Takım'da forma giymek istiyorum."