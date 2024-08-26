Gökhan Akkan, Süper Lig'de haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri; 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Khusniddin Aliqulov (k.k.) kaydetti.
Jose Mourinho ve öğrencileri bu skorla beraber puanını 7 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karadeniz ekibi ise 4 puanla 6. sırada kaldı.
TARAFTARLAR ISLIKLAMIŞTI
Bu müsabaka sonrasında ise Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, eleştirilerin odağı haline gelmişti.
Yediği gollerle Rizespor taraftarının tepkisini çeken ve maç sırasında ıslıklanan tecrübeli eldiven yaptığı kurtarışlarla bu hafta Süper Lig'de öne çıkan isimler arasına girmeyi başardı.
4 KURTARIŞLA ZİRVEDE
Fenerbahçe karşısında kalesinde 5 gol gören Gökhan Akkan, Adana Demirspor'un genç file bekçisi Deniz Dönmezer ile Süper Lig'in 3. haftasında en çok kurtarış yapan isim oldu.
Gökhan ve Deniz yaptıkları 4 kurtarışla bu hafta zirveyi paylaştı.
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