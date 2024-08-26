Haberler



Futbol



Gökhan Akkan, Süper Lig'de haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu

Gökhan Akkan, Süper Lig'de haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu Rizespor'un Fenerbahçe'ye 5-0 yenildiği mücadelede yediği hatalı gollerle eleştirilen Gökhan Akkan, yaptığı 4 kurtarışla Adana Demirsporlu Deniz Dönmezer ile birlikte Süper Lig'de haftanın en çok kurtarış yapan ismi oldu.