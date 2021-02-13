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    Gökhan Çıra sahaya inip hakemi tehdit etti

    24 yaşında futbolu bırakan ve Bayrampaşa'da yöneticilik yapmaya başlayan Gökhan Çıra, Karbel Karaköprü Belediyespor ile oynadıkları maçta sahaya girip hakemi tartakladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 11:31
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    Gökhan Çıra sahaya inip hakemi tehdit etti

    3. Lig 4. Grup'ta play-off hattında yer alan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk ettiği maça Gökhan Çıra damga vurdu.

    HAKEMİ TEHDİT ETTİ

    Mücadelenin 67. dakikasında 2-1 geride bulunan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, hakem kararlarını beğenmediği için sahaya girdi. Çıra, maçın hakemi Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti.

    Gökhan Çıra sahaya inip hakemi tehdit etti #1

    CİDDİ BİR CEZA ALMASI BEKLENİYOR

    Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan ve Bayrampaşa'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona eren maçta yaşanan olaylar nedeniyle, Çıra'nın çok ciddi bir ceza alması bekleniyor.

    G.SARAY MAÇI SONRASI TERİM'E 'MAFYA MISIN?' DEMİŞTİ

    Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında da en çok konuşulan isimlerden biri olan Gökhan Çıra, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

    Maç sonu "Fatih Terim'in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" şeklinde açıklamalar yapan Çıra, daha sonra tecrübeli teknik adamdan özür dilemişti.

    Çıra, 24 yaşında futbolu bırakarak Bayrampaşa'da yöneticilik yapmaya başlamıştı.

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