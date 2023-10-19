Gökhan Gönül: 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin 10-15 yılını resmen çaldılar

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Geçtiğimiz sezonun sonunda Rizespor formasıyla futbol kariyerini noktalayan Gökhan Gönül, Sports Digitale YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan A Milli Takım'da gösterdiği performansla iz bırakan 38 yaşındaki eski futbolcu, 10 yıl boyunca formasını giydiği sarı-lacivertliler hakkında konuştu.

"Fenerbahçe'nin 10-15 yılını resmen çaldılar"

3 Temmuz 2011'de yaşanan "Futbolda şike kumpası" hakkında Gökhan Gönül, şu ifadelerde bulundu:

3 Temmuz olayı yaşanmasaydı, bu kumpas olmasaydı o süreçten 3-5 sene sonra Fenerbahçe damga vuracaktı. Süper Lig'e damga vuracaktı. Belki de Avrupa'da başarılar yakalayacaktı. İnanıyorum buna. Keşke o olay hiç yaşanmasaydı. Çok isterdim takım hiç bozulmasın ve dağılmasın. Çünkü o süreçten sonra 10-15 futbolcu takımdan ayrıldı. Çok güçlü bir kadroyduk. Çaldılar yani resmen 10-15 seneyi Fenerbahçe'nin geriye gitmesinin sebeplerinden biridir.