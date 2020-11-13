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- Gökhan Gönül Beşiktaş derbisinde yok
Gökhan Gönül Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, geçirdiği sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 10:49
- Güncelleme : 13.11.2020 - 11:20
Fenerbahçe Kulübü, başarılı sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ün sakatlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK
Tecrübeli futbolcunun bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.
Gökhan Gönül'ün; Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında oynaması beklenmiyor.