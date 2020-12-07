Euro
9.4845
0.09%
Dolar
7.8101
-0.04%
Altın
461.84
0.1%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
150.308
0.31%
EXEN Coin
11.07
2.31%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Gökhan Gönül: Denizlispor bizi motive etti

    Gökhan Gönül, Denizlispor maçının ardından Denizlispor'un maçtan önce sosyal medyadan motive olduğunu ve aynı şekilde kendilerinin de motive olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 03:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gökhan Gönül: Denizlispor bizi motive etti

    Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül, Denizlispor maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

    Maçta bir gol atan Gökhan Gönül, rakiplerin kendisine önlem alamadığını ifade ederken Denizlispor'un maçtan önce sosyal medyadan motive olduğunu ve aynı şekilde kendilerinin motive olduğunu söyledi.

    Gökhan Gönül: Denizlispor bizi motive etti #1

    "DENİZLİSPOR BİZİ MOTİVE ETTİ"

    Gökhan Gönül, "Kazandığımız için çok mutluyuz. 2-3 gün önce Denizlispor'un sosyal medyada nasıl motive olduklarını gördük. Biz de aynı motive şekilde karşılık verdik. Kazandığımız için mutluyum"

    Ben hakemlere biraz güvenmek istiyorum. Bu 2. penaltı pozisyonunda o kadar emin olup VAR'dan dönmesine anlam veremiyorum. Bu kadar acele etmesine anlam veremiyorum

    Geçmişte burada bu takım 16 dakikaları gördü. Bugün de 8'leri görmek nasipmiş. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz. Anlık pozisyon bunlar. Tamam ben yıllardır aynı pozisyonda gol atıyorum. Önlem alıyorlar ama kolay olmuyor. İnşallah devam eder

    Biz kazandıkça kimin gol attığının önemi yok. İnşallah bu takım sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

    Gökhan Gönül: Denizlispor bizi motive etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir