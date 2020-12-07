Gökhan Gönül: Denizlispor bizi motive etti

Gökhan Gönül: Denizlispor bizi motive etti

Gökhan Gönül, Denizlispor maçının ardından Denizlispor'un maçtan önce sosyal medyadan motive olduğunu ve aynı şekilde kendilerinin de motive olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül, Denizlispor maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Maçta bir gol atan Gökhan Gönül, rakiplerin kendisine önlem alamadığını ifade ederken Denizlispor'un maçtan önce sosyal medyadan motive olduğunu ve aynı şekilde kendilerinin motive olduğunu söyledi.

"DENİZLİSPOR BİZİ MOTİVE ETTİ"

Gökhan Gönül, "Kazandığımız için çok mutluyuz. 2-3 gün önce Denizlispor'un sosyal medyada nasıl motive olduklarını gördük. Biz de aynı motive şekilde karşılık verdik. Kazandığımız için mutluyum"

Ben hakemlere biraz güvenmek istiyorum. Bu 2. penaltı pozisyonunda o kadar emin olup VAR'dan dönmesine anlam veremiyorum. Bu kadar acele etmesine anlam veremiyorum

Geçmişte burada bu takım 16 dakikaları gördü. Bugün de 8'leri görmek nasipmiş. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz. Anlık pozisyon bunlar. Tamam ben yıllardır aynı pozisyonda gol atıyorum. Önlem alıyorlar ama kolay olmuyor. İnşallah devam eder

Biz kazandıkça kimin gol attığının önemi yok. İnşallah bu takım sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.