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    Gökhan Gönül en az 3 hafta yok

    Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasından uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 10:35
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    Gökhan Gönül en az 3 hafta yok

    Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bırakan Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.

    Dün MR'ı çekilen milli sağ bekin, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiği açıklandı.

    EN AZ 3 HAFTA YOK

    Pazar günü Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak olan 36 yaşındaki Gökhan'ın sahalara dönüşünün en az 3 haftayı bulacağı öğrenildi.

    Tecrübeli oyuncu, ligin ilk yarısında eski takımı Beşiktaş'a karşı 90 dakika sahada kalmıştı.

    Gökhan Gönül en az 3 hafta yok #1

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