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- Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den haber bekliyor
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den haber bekliyor
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, yeni sözleşme için seçimleri ve teknik direktörün belirlenmesini bekliyor.
- Haber Merkezi
- 21.05.2021 - 11:44
- Güncelleme : 21.05.2021 - 11:54
Beşiktaş'tan geri çağrılan ve sezon başında 1 yıllık mukavele yapılan Gökhan Gönül, beklemeye geçti.
BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞMÜYOR
Sarı-lacivertli takımın kaptanı, yönetimden haber bekliyor. Başkanlık seçimi ve teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından Gökhan'ın geleceği netleşecek.
Bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Gökhan, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
Gökhan Gönül, bu süreçte başka kulüplerle görüşmüyor.