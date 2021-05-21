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    Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den haber bekliyor

    Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, yeni sözleşme için seçimleri ve teknik direktörün belirlenmesini bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 11:54
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    Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den haber bekliyor

    Beşiktaş'tan geri çağrılan ve sezon başında 1 yıllık mukavele yapılan Gökhan Gönül, beklemeye geçti.

    BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞMÜYOR

    Sarı-lacivertli takımın kaptanı, yönetimden haber bekliyor. Başkanlık seçimi ve teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından Gökhan'ın geleceği netleşecek.

    Bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Gökhan, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

    Gökhan Gönül, bu süreçte başka kulüplerle görüşmüyor.

    Gökhan Gönül, Fenerbahçe den haber bekliyor #1

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