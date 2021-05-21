Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den haber bekliyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, yeni sözleşme için seçimleri ve teknik direktörün belirlenmesini bekliyor.

Beşiktaş'tan geri çağrılan ve sezon başında 1 yıllık mukavele yapılan Gökhan Gönül, beklemeye geçti.

BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞMÜYOR

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, yönetimden haber bekliyor. Başkanlık seçimi ve teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından Gökhan'ın geleceği netleşecek.

Bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Gökhan, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Gökhan Gönül, bu süreçte başka kulüplerle görüşmüyor.



