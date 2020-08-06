Gökhan Gönül: Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım

Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Gökhan Gönül, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada duygu dolu anlar yaşadı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra eski takımı Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, FB TV'ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"YUVAMA GERİ DÖNDÜM"

35 yaşındaki futbolcu, "Ailesinden uzak kalmış yuvasına dönen biri olarak bu kadar heyecanlandığım bir gün olmadı. Bana bu formayı nasip eden Allah'a, sonrasında Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fenerbahçe'ye şampiyonluklara katkı vermek için geldiğini söyleyen tecrübeli sağ bek, "Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. 9 sene boyunca burada top oynadım. Sahada bu forma için neler yapabileceğimi taraftarlar çok iyi biliyorlar. Yine aynı Gökhan'ı izleteceğime kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.