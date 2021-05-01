Gökhan Gönül, kırmızı kart için özür diledi

Gökhan Gönül, kırmızı kart için özür diledi

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül , Alanyaspor maçının 43. dakikasında gördüğü kırmıız kart nedeniyle takım arkadaşlarından özür diledi.

Süper Lig'in 38. haftasında liderlik yarışında yara alan Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye damga vuran isim ise Gökhan Gönül oldu.

Tecrübeli futbolcu Alanyaspor maçının 43. dakikasında yaptığı hareketle direkt kırmızı kart görmüştü.

ÖZÜR DİLEDİ

Takımını 10 kişi bırakan Gökhan, büyük üzüntü yaşadı. 36 yaşındaki sağ bek karşılaşmanın ardından soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi, ardından ağzını bıçak açmadı.

Fanatik’in haberine göre diğer futbolcular kaptanı teselli etmeye çalıştı.