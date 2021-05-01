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    Gökhan Gönül, kırmızı kart için özür diledi

    Fenerbahçe'de Gökhan Gönül , Alanyaspor maçının 43. dakikasında gördüğü kırmıız kart nedeniyle takım arkadaşlarından özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 11:55
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    Gökhan Gönül, kırmızı kart için özür diledi

    Süper Lig'in 38. haftasında liderlik yarışında yara alan Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye damga vuran isim ise Gökhan Gönül oldu.

    Tecrübeli futbolcu Alanyaspor maçının 43. dakikasında yaptığı hareketle direkt kırmızı kart görmüştü.

    Gökhan Gönül, kırmızı kart için özür diledi #1

    ÖZÜR DİLEDİ

    Takımını 10 kişi bırakan Gökhan, büyük üzüntü yaşadı. 36 yaşındaki sağ bek karşılaşmanın ardından soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi, ardından ağzını bıçak açmadı.

    Fanatik’in haberine göre diğer futbolcular kaptanı teselli etmeye çalıştı.

    Gökhan Gönül, kırmızı kart için özür diledi #2

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