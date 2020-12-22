Gökhan Gönül takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı

Son haftalarda düşüşe geçen Fenerbahçe'de kaptan Gökhan Gönül devreye girdi. Tüm takımla bir toplantı yapan 35 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarını motive etmeye çalıştı.

Sezona 18 transfer yaparak hızlı bir giriş yapan ancak sonrasında düşüşe geçen Fenerbahçe, son olarak Gaziantep'e 3-1 yenilerek taraftarını üzmüştü.

Yarın sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, güçlü rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen ve kaptanlık pazubandını takan Gökhan Gönül, sıkıntılı günlerde takımı ayağa kaldırmak için harekete geçti.

"BİZE KIVILCIM LAZIM"

Takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapan 35 yaşındaki oyuncunun, "Bu böyle devam edemez. Bunu hepimiz biliyoruz. Şampiyonluk yolundaki iddiamızı göstermemiz için bize bir kıvılcım lazım. Başakşehir maçını kazanarak yeniden ayağa kalkacağız. Her şeyi geride bırakacağız. Bunun için de birlik olmalı, sahada birlikte mücadele etmeliyiz. Bunu yapabileceğimizi geçen haftalarda zaten gösterdik. Artık elimizi taşın altına koyma vakti geldi." dediği öğrenildi.

13 haftası geride kalan ligde 23 puanı bulunan Fenerbahçe, Alanyaspor ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada yer alıyor.