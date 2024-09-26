Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım'ın hocası oldu TFF, Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulu toplantısında Gökhan Gönül'ü Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak görevlendirdiğini duyurdu.

39 yaşındaki Gönül, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Mart 2024'ten beri Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gönül'ün teknik direktör olarak atanması hakkında şunları söyledi:

Gökhan Gönül, futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle, sahip olduğu vizyoner bakış açısı ve futbola dair fikirleriyle bu görevi üstlenecek doğru isimdi. Oyuncu grubumuzu tanıması ve bir süredir onlarla birlikte çalışıyor olması kararımızda etkili oldu. Kendisine güvenimiz tamdır. Gökhan Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Gökhan Gönül ise yeni görevine ilişkin, "Ay-Yıldızlı formanın söz konusu olduğu her kademe büyük bir sorumluluğu beraberinde getirir. Bu noktadan hareketle, A Millî'den önceki son seviye olan Ümit Millî Takımımızdaki görevimi büyük bir titizlikle yerine getireceğim. Futbolculuk kariyerimde edindiğim uluslararası deneyimi ve birlikte çalıştığım birçok yerli-yabancı teknik adamdan öğrendiklerimi en doğru şekilde Ümit Millî Takım'daki oyuncularımıza aktarıp gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyorum. Oyuncu grubumuzla bir süredir beraber olmamın çalışmalarımızda bize avantaj sağlayacağı inancındayım." dedi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE OYNADI

Gökhan Gönül, A Milli Takım'da 66 kez forma giymiş ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiş bir isim.

Futbolculuk kariyerine Bursa Yolspor'da başlayan Gönül, profesyonel olarak Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Rizespor'da forma giymiş, Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcular arasında yer alıyor.

Avrupa kupalarında 76 maçta oynayan Gönül, Fenerbahçe ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa, Beşiktaş ile de bir Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı.