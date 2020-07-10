Gökhan ve Burak, Malatya maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş; Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül’ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmişti.

Siyah-beyazlıların 3-2'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşmada Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül, sakatlanarak oyundan çıkmışlardı.

Beşiktaş, resmi site üzerinden tecrübeli futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

BURAK YILMAZ'DA ORTA DÜZEY ZORLANMA, GÖKHAN'DA DOKU ZEDELENMESİ

Siyah-beyazlı; çekilen MR sonucuna göre kaptan Burak Yılmaz’ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma; Gökhan Gönül’ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edildiğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz’ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül’ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül’ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.''

MALATYA MAÇINDA YOKLAR

Tecrübeli futbolcuların, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giyme ihtimallerinin ise oldukça düşük olduğu öğrenildi.