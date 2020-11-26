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    Gökhan Gönül ve Diego Perotti'nin son durumu

    Gökhan Gönül ve Diego Perotti'nin son durumu

    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün, iğneyle sahaya çıkmak istediği öğrenildi. Bağırsak sıkıntısı yaşayan Diego Perotti'ye ise serum tedavisi uygulanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 10:45
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 11:00
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Sakatlıkları bulunan Nazım Sangare ve Harun Tekin ile koronavirüsü henüz atlatamayan Valencia'dan yoksun sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde iki ismin durumu ise belirsiz.

    "GEREKİRSE İĞNEYLE SAHADA OLURUM"

    Kasığında yırtık tespit edilen ve 3-4 hafta dinlendirilmesi beklenen Gökhan Gönül'ün, teknik heyetle bir görüşme yaptığı ve iğneyle sahaya çıkmak istediği öğrenildi.

    Tecrübeli sağ bekin, "Gerekirse ağrı kesici iğne olurum. Bu maçta mutlaka oynamak istiyorum." dediği belirtildi.

    Gökhan Gönül ve Diego Perotti nin son durumu #1

    PEROTTI SERUM TEDAVİSİ GÖRÜYOR

    Diğer taraftan bağırsak sorunu yaşayan Diego Perotti'nin tedavisi ise devam ediyor.

    Karın ağrısı bulunan Arjantinli futbolcunun serum tedavisi gördüğü, sağlık heyetinin 32 yaşındaki futbolcuyu derbiye yetiştirmek için yoğun mesai harcağı bildirildi.

    Gökhan Gönül ve Diego Perotti nin son durumu #2

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