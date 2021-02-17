Gökhan Gönül: Yedek kalmak sorun değil

Formasını Nazım Sangare'ye kaptıran Gökhan Gönül, "Önemli olan takımın başarısı" dedi.

Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra döndüğü Fenerbahçe'deki ikinci kariyerine çok iyi başlamıştı.

Ancak tecrübeli oyuncu, peş peşe yaşadığı sakatlıklarla birlikte önce formunu, ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.

"HAZIR BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUM"

Yedek kalmayı sorun etmediğini söyleyen 36 yaşındaki sağ bek, "Önemli olan takımın başarısı, kazanması. Her bölgede rekabetin yüksek olduğu bir kadromuz var. Bana görev düştüğünde, elimden gelenin en iyisini yapmak için her zaman hazır bir şekilde bekliyorum." dedi.