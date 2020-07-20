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Gökhan Gönül yine sevinmedi
Beşiktaş formasıyla ikinci kez Fenerbahçe filelerini havalandıran Gökhan Gönül, ilkinde olduğu gibi yine gole sevinmedi.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 11:31
Yıllarca Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, eski takımına olan saygısını yitirmiyor...
Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan derbide skoru 2-0'a getiren tecrübeli sağ bek, attığı gole sevinmedi.
GEÇEN SEZON DA SEVİNMEMİŞTİ
35 yaşındaki futbolcu, 2018-19 sezonunda oynanan maçta da sarı-lacivertlilerin fileleri havalandırmış ancak sevinç yaşamamıştı.