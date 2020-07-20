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    Gökhan Gönül yine sevinmedi

    Gökhan Gönül yine sevinmedi

    Beşiktaş formasıyla ikinci kez Fenerbahçe filelerini havalandıran Gökhan Gönül, ilkinde olduğu gibi yine gole sevinmedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 11:31
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    Gökhan Gönül yine sevinmedi

    Yıllarca Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, eski takımına olan saygısını yitirmiyor...

    Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan derbide skoru 2-0'a getiren tecrübeli sağ bek, attığı gole sevinmedi.

    Gökhan Gönül yine sevinmedi #1

    GEÇEN SEZON DA SEVİNMEMİŞTİ

    35 yaşındaki futbolcu, 2018-19 sezonunda oynanan maçta da sarı-lacivertlilerin fileleri havalandırmış ancak sevinç yaşamamıştı.

    Gökhan Gönül yine sevinmedi #2

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