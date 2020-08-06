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    Gökhan Gönül'den veda mesajı

    Gökhan Gönül'den veda mesajı

    Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak siyah-beyazlı taraftarlardan helallik istedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 15:07
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    Gökhan Gönül'den veda mesajı

    4 yıl önce Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'ün, siyah-beyazlı takımdaki macerası sona erdi.

    Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen 35 yaşındaki sağ bek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlardan helallik istedi.

    İmza atarken verdiği sözü yerine getirdiğini belirten tecrübeli oyuncu, çalıştığı başkan, teknik direktör ve futbolculara da teşekkür etti.

    Gökhan Gönül'den veda mesajı #1

    Gökhan'ın sözleri şu şekilde:

    "SÖZÜMÜ TUTTUM"

    "Beşiktaş’a adımımı atarken ‘Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.’ demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübü’nde birlikte çalıştığım Başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."

    Saygılarımla, Gökhan Gönül.

    Gökhan Gönül'den veda mesajı #2

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