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Gökhan Gönül'e sözleşme jesti
Fenerbahçe'de sözleşmesi biten isimlerden olan Gökhan Gönül için karar verildi.
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 14:05
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan Gökhan Gönül, geleceğinin ne olacağını bekliyor.
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Beşiktaş'tan ayrılıp 4 sezonluk bir aranın ardından tekrar yuvasına dönen Gökhan'a hemen kaptanlık pazubandı verilmişti.
Sezonun ilk devresinde iyi bir sezon geçiren ancak ikinci kısmında sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcuya yönetimin, 1 yıllık sözleşme jestinde bulunacağı öğrenildi.