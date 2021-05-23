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    Gökhan Gönül'e sözleşme jesti

    Fenerbahçe'de sözleşmesi biten isimlerden olan Gökhan Gönül için karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 14:05
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    Gökhan Gönül'e sözleşme jesti

    Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan Gökhan Gönül, geleceğinin ne olacağını bekliyor.

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    Beşiktaş'tan ayrılıp 4 sezonluk bir aranın ardından tekrar yuvasına dönen Gökhan'a hemen kaptanlık pazubandı verilmişti.

    Sezonun ilk devresinde iyi bir sezon geçiren ancak ikinci kısmında sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcuya yönetimin, 1 yıllık sözleşme jestinde bulunacağı öğrenildi.

    Gökhan Gönül e sözleşme jesti #1

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