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    Gökhan Gönül'ün derbi ısrarı

    Gökhan Gönül'ün derbi ısrarı

    Kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün Beşiktaş derbisinde sahada olmak istemesi, sağlık heyetini harekete geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 12:41
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    Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek sorunu teknik heyetin canını sıkıyor.

    Gökhan Gönül'ün ardından Nazım Sangare'nin de sakatlanması üzerine, Gençlerbirliği maçında sağ bekte Lemos'a görev veren Erol Bulut'un, bu karşılaşmada nasıl bir tercih yapacağı merak edilirken, kritik derbi öncesi kaptan Gökhan'dan sürpriz bir istek geldi.

    Gökhan Gönül ün derbi ısrarı #1

    OYNAMAK İSTİYOR

    Kasığında kısmi yırtık tespit edilen ve 3-4 hafta dinlendirilmesi beklenen tecrübeli sağ bekin, Beşiktaş derbisinde sahada olmak istediği öğrenildi.

    Sağlık heyetiyle görüşen 35 yaşındaki futbolcunun, doktorlardan maça yetiştirilmesini talep ettiği belirtildi.

    Kulüp doktorları oynamasını riskli bulsa da, son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek.

    Gökhan Gönül ün derbi ısrarı #2

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