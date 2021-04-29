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    Gökhan Gönül 8 yıl sonra kırmızı kart gördü

    Gökhan Gönül 8 yıl sonra kırmızı kart gördü

    Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, 8 yıl aradan sonra kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2021 - 23:11
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 00:01
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    Süper Lig’in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

    Tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül, 43. dakikada topla kaleye giden Davidson'u düşürdü ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tereddütsüz kırmızı kartını çıkardı.

    Gökhan Gönül 8 yıl sonra kırmızı kart gördü #1

    EN SON 2013’TE GÖRMÜŞTÜ

    Oyundan atılan Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu, en son Ocak 2013’te oynanan Fenerbahçe - Elazığspor maçında kırmızı kart görmüştü.

    Gökhan Gönül 8 yıl sonra kırmızı kart gördü #2

    FENERBAHÇE SAĞ BEKSİZ KALDI

    Sakatlığını atlatan Gökhan Gönül, Alanyaspor maçıyla birlikte 11'e döndü.

    Yaklaşık 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalan Sangare'nin de yokluğunda Fenerbahçe, sağ beksiz kaldı.

    Alanyaspor'da Gökhan Gönül'ün atılmasının ardından sağ beke Ozan Tufan geçti.

    Gökhan Gönül 8 yıl sonra kırmızı kart gördü #3

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