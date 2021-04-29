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- Gökhan Gönül 8 yıl sonra kırmızı kart gördü
Gökhan Gönül 8 yıl sonra kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, 8 yıl aradan sonra kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
- Haber Merkezi
- 29.04.2021 - 23:11
- Güncelleme : 30.04.2021 - 00:01
Süper Lig’in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.
Tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül, 43. dakikada topla kaleye giden Davidson'u düşürdü ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tereddütsüz kırmızı kartını çıkardı.
EN SON 2013’TE GÖRMÜŞTÜ
Oyundan atılan Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu, en son Ocak 2013’te oynanan Fenerbahçe - Elazığspor maçında kırmızı kart görmüştü.
FENERBAHÇE SAĞ BEKSİZ KALDI
Sakatlığını atlatan Gökhan Gönül, Alanyaspor maçıyla birlikte 11'e döndü.
Yaklaşık 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalan Sangare'nin de yokluğunda Fenerbahçe, sağ beksiz kaldı.
Alanyaspor'da Gökhan Gönül'ün atılmasının ardından sağ beke Ozan Tufan geçti.