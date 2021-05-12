Gökhan İnler: Adana'da Napoli'deki ateşi gördüm

TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu ve takım kaptanı Gökhan İnler, kariyeri ve başarıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, 9 Mayıs’ta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip, ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükseldi.

Adana Demirspor’a geldiği ilk yıl şampiyonluk yaşayan ve taraftarların da en sevdiği isimlerden biri olan takım kaptanı Gökhan İnler, şampiyonluk yolunda yaşadıkları zorlu süreç ve futbola başladığı ilk günden itibaren kazandığı başarılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde iniş çıkışlar yaşadığını fakat genele bakıldığında gittiği her takıma damga vurduğunu belirten İnler, çok çalışmanın ve işini ciddiye almanın başarıyı getirdiğini söyledi.

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"BURADA FUTBOL ATEŞİNİ GÖRDÜM"

Adana Demirspor’u seçme nedeninin, takımın 26 yıllık bir Süper Lig özlemi olması ve zor dönemde verilen mücadeleye güç vermek istemesi olduğunu belirten İnler, özellikle Adana Demirspor’u ve Adana’yı, İtalya’da 4 yıl top koşturduğu ve 3 kupa kaldırdığı Napoli’ye benzettiğini söyledi.

Adana Demirspor taraftarının tıpkı Napoli taraftarları gibi futbolla yatıp kalktığını ve tutkulu olduklarını vurgulayan İnler, “Oradaki futbol tutkusu ve ateşi Adana’da da gördüm. Buraya geldiğimde herkese ‘bu takımı Süper Lig’e çıkarmak istiyorum’ dedim ve hedefime ulaştım.

Bu başarılar şans değil. Bir kere olsa şans dersiniz ama birçok kez oldu. Önemli olan sadece futbol oynamak değil, aynı zamanda takıma ağabeylik, liderlik yapabilmek, başkanınla hocan arasında gerekirse taraftarlar arasında köprü olabilmektir.

Hedefe bu şekilde ulaşırsınız. Bu şampiyonlukta emeği geçen başkanımız, hocamız ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Herkes tadını çıkarsın. Süper Lig’de güzel bir Adana Demirspor göreceğiz” diye konuştu.





















