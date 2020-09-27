Gökhan İnler: Beşiktaş ile görüştüm ama olmadı

Gökhan İnler: Beşiktaş ile görüştüm ama olmadı

Başakşehir ile yollarını ayıran Gökhan İnler, eski kulübü Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığını ancak daha sonra kendisini aramadıklarını söyledi.

Son olarak Başakşehir forması giyen Gökhan İnler TRT Spor’a konuştu.

İnler, “Türkiye’den yedi İtalya’dan iki İsviçre’den de üç takım bana transfer teklifinde bulundu.” dedi.

"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜM"

Bu süreçte Beşiktaş ile de görüştüğünü belirten deneyimli orta saha “Bir buçuk ay önce bir görüşmemiz oldu fakat bir daha görüşme olmadı, benden kaynaklı değil.” ifadelerini kullandı.

Üç yıl daha futbol oynamak istediğini dile getiren İnler, “Daha sonra Beşiktaş'ta bir projede olmak isterim. Avrupa’da bunun Nedvet ve Zanetti gibi örnekleri var. Türkiye’de de Emre kaptan daha yeni başladı.” dedi.