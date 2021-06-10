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    Gökhan İnler: Hamsik 4x4’lük bir transfer

    Napoli’de 4 sene Hamsik’le beraber oynayan Gökhan İnler, "Napoli’den bu atmosferlere alışık. Taraftardan olumlu etkilenir. Her yönüyle 4x4’lük bir transfer” ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:48
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    Gökhan İnler: Hamsik 4x4’lük bir transfer

    Trabzonspor ’un ses getiren Marek Hamsik transferini, Napoli’de Slovak yıldızla 4 sene beraber oynayan, Başakşehir’de de 2 sene Abdullah Avcı’yla çalışan Gökhan İnler yorumladı.

    Şu anda Adana Demirspor’un kaptanlığını yapan 36 yaşındaki futbolcu, Hamsik’in bordo-mavililer’de büyük başarılar yakalayabileceğini dile getirdi.

    İnler, Fanatik’e yaptığı açıklamada, “Hamsik uyum sorunu da çekmez. Abdullah Avcı’yla da iki sene çalıştım, ikisini de tanıdığım için söylüyorum; çok iyi anlaşırlar. Hamsik zaten problemli biri değil, hemen ortama alışır.

    Gökhan İnler: Hamsik 4x4’lük bir transfer #1

    “4X4’LÜK TRANSFER”

    Trabzonspor taraftarı çok ateşli ama Napoli’den alışık o atmosferlere. Taraftardan olumlu etkilenir. Gelmeden evvel beni de aradı, konuştuk. Ona da benzer şeyleri söyledim. Kesinlikle başarılı olacağına inanıyorum. Her yönüyle Trabzonspor için 4x4’lük bir transfer." ifadelerini kullandı.

    Gökhan İnler: Hamsik 4x4’lük bir transfer #2

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