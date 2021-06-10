Gökhan İnler: Hamsik 4x4’lük bir transfer

Napoli’de 4 sene Hamsik’le beraber oynayan Gökhan İnler, "Napoli’den bu atmosferlere alışık. Taraftardan olumlu etkilenir. Her yönüyle 4x4’lük bir transfer” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ’un ses getiren Marek Hamsik transferini, Napoli’de Slovak yıldızla 4 sene beraber oynayan, Başakşehir’de de 2 sene Abdullah Avcı’yla çalışan Gökhan İnler yorumladı.

Şu anda Adana Demirspor’un kaptanlığını yapan 36 yaşındaki futbolcu, Hamsik’in bordo-mavililer’de büyük başarılar yakalayabileceğini dile getirdi.

İnler, Fanatik’e yaptığı açıklamada, “Hamsik uyum sorunu da çekmez. Abdullah Avcı’yla da iki sene çalıştım, ikisini de tanıdığım için söylüyorum; çok iyi anlaşırlar. Hamsik zaten problemli biri değil, hemen ortama alışır.





“4X4’LÜK TRANSFER”

Trabzonspor taraftarı çok ateşli ama Napoli’den alışık o atmosferlere. Taraftardan olumlu etkilenir. Gelmeden evvel beni de aradı, konuştuk. Ona da benzer şeyleri söyledim. Kesinlikle başarılı olacağına inanıyorum. Her yönüyle Trabzonspor için 4x4’lük bir transfer." ifadelerini kullandı.