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Gökhan İnler, İtalya'da sportif direktörlük lisansı aldı

Gökhan İnler, İtalya'da sportif direktörlük lisansı aldı Süper Lig'den ayrıldıktan sonra bu sezon başında Udinese'de göreve başlayan Gökhan İnler, eğitimini de tamamlayarak İtalya Futbol Federasyonu tarafından verilen 'Sportif Direktörlük' lisans sahibi olmayı hak etti.