Gökhan İnler'den büyük başarı: UEFA kabul etti Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, futbol sonrasındaki kariyeri için başvurduğu UEFA'nın eğitim programına seçildi.

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Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, Avrupa'dan elit futbolcuların katıldığı UEFA Master of International Players (MIP) eğitim programına seçildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gökhan İnler, 90 kişinin başvurduğu eğitim programına İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in referansıyla seçilen 30 isimden biri oldu.

Fransa ve İngiltere'de eğitim alacak

İnler, MIP eğitim programı kapsamında 2 yıl boyunca Fransa ve İngiltere'de eğitim alacak.

Gökhan İnler, birçok şampiyonluk elde ettiği kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Zürih, Udinese, Napoli, Leicester City, Başakşehir ve Adana Demirspor'da forma giydi.