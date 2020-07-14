Gökhan: Kalacak mıyım, sezon sonu göreceğiz

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya cevap veren Gökhan Gönül, "Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz" dedi.

Caner Erkin‘in penaltıdan attığı golle Malatya’dan 1-0’lık galibiyetle dönen Beşiktaş'ta sahaya kaptan olarak çıkan Gökhan Gönül, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gönül, “Beşiktaş olarak hedefimize ulaşmak için son saniyeye kadar elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız.” dedi.

"ŞU AN BİR ŞEY YOK, SEZON SONU GÖRECEĞİZ"

Sözleşmesi hakkında sorulan soruya da cevap veren tecrübeli sağ bek, “Şu anda Beşiktaş’ın oyuncusuyum. İlk gün ne söz verdiysem son ana kadar onu yapacağım. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz." ifadelerini kullandı.