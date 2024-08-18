Gökhan Sazdağı, Kayserispor formasını 100. kez giydi Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor’un başarılı takım kaptanı Gökhan Sazdağı, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da ligin 2. haftasında oynanan ve 2-1 mağlup olduğu Sivasspor karşılaşmasında forma giyen Gökhan Sazdağı, sarı kırmızılı forma ile 100. maçına çıktı.

Sivasspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı’nın çabası galibiyet için yeterli olmadı.

4 SEZONDUR KAYSERİSPOR'DA

2021-2022 sezonunda Boluspor’dan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu bu sezonla birlikte 4 sezondur Kayserispor forması giyiyor.

"NİCE MAÇLARA KAPTAN"

Kayserispor’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başkanımız Sayın Ali Çamlı, Kayserispor formasıyla 100. maçına çıkan kaptanımız Gökhan Sazdağı’na forma ve plaket takdim etti. Nice maçlara kaptan.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)