Gökhan Sazdağı, Kayserispor formasını 100. kez giydi
İHA

ekiplerinden Kayserispor’da ligin 2. haftasında oynanan ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmasında forma giyen Gökhan Sazdağı, sarı kırmızılı forma ile 100. maçına çıktı.

Sivasspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı’nın çabası galibiyet için yeterli olmadı.

4 SEZONDUR KAYSERİSPOR'DA

2021-2022 sezonunda Boluspor’dan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu bu sezonla birlikte 4 sezondur forması giyiyor.

"NİCE MAÇLARA KAPTAN"

Kayserispor’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başkanımız Sayın Ali Çamlı, Kayserispor formasıyla 100. maçına çıkan kaptanımız Gökhan Sazdağı’na forma ve plaket takdim etti. Nice maçlara kaptan.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)