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    Gökhan Töre baba oldu

    Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Töre, baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 03:42
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    Gökhan Töre baba oldu

    Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gökhan Töre’nin eşi Buket Töre, dün Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Adel ismini verdi.

    BEŞİKTAŞ'TAN KUTLAMA

    Beşiktaş kulübünden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gökhan Töre ile Buket Töre’yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

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