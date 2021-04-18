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    Gökhan Töre, Halis Özkahya'ya otoparkta penaltıyı sordu

    Süper Lig'de Beşiktaş Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken Gökhan Töre'nin hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 11:03
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    Gökhan Töre, Halis Özkahya'ya otoparkta penaltıyı sordu

    Ankaragücü maçının son anlarında Paintsil'i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin, Vodafone Park'ın otoparkında hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.

    "KESİN PENALTI DEYİNCE VERDİM"

    Gökhan'ın penaltı sorması üzerine Özkahya'nın, "Yardımcı hakemle ileşitim kurdum. 'Kesin penaltı' deyince penaltıyı verdim" dediği aktarıldı.

    Bu cevap üzerine Gökhan Töre'nin bir şey demeden arabasına bindiği ifade edildi.

    Gökhan Töre, Halis Özkahya ya otoparkta penaltıyı sordu #1

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