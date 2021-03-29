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Gökhan Töre izinli gününde idman yaptı

Gökhan Töre izinli gününde idman yaptı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Töre, yaşadığı sakatlıkların etkisini azaltmak ve kalan haftalarda takımına katkı sağlamak için izinli gününde bile antrenman yapıyor.