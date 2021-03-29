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Gökhan Töre izinli gününde idman yaptı
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Töre, yaşadığı sakatlıkların etkisini azaltmak ve kalan haftalarda takımına katkı sağlamak için izinli gününde bile antrenman yapıyor.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 12:26
- Güncelleme : 29.03.2021 - 12:36
Bu sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma yarışında geride kalan Gökhan Töre, takımın 3 günlük izinli geçirdiği arayı çalışarak geçirdi.
PERFORMANSINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR
Bireysel olarak yaptığı antrenmanlarda performansını üst seviyeye çekmeye çalışan yetenekli futbolcu, pazar günü Kasımpaşa’yla oynanacak maçta süre almayı planlıyor. Töre, bu sezon 12 maça çıkıp bir gol ve 1 asistle oynamıştı.