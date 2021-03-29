Euro
9.6177
0.59%
Dolar
8.1662
1.06%
Altın
453.25
0.69%
Borsa
1.392
0.72%
Bitcoin
457.312
2.89%
EXEN Coin
21.03
5.15%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Gökhan Töre izinli gününde idman yaptı

    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Töre, yaşadığı sakatlıkların etkisini azaltmak ve kalan haftalarda takımına katkı sağlamak için izinli gününde bile antrenman yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 12:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gökhan Töre izinli gününde idman yaptı

    Bu sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma yarışında geride kalan Gökhan Töre, takımın 3 günlük izinli geçirdiği arayı çalışarak geçirdi.

    PERFORMANSINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

    Bireysel olarak yaptığı antrenmanlarda performansını üst seviyeye çekmeye çalışan yetenekli futbolcu, pazar günü Kasımpaşa’yla oynanacak maçta süre almayı planlıyor. Töre, bu sezon 12 maça çıkıp bir gol ve 1 asistle oynamıştı.

    Gökhan Töre izinli gününde idman yaptı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir