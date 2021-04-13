Gökhan Töre kalmak istiyor

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Gökhan Töre sakatlıklarının ardından takıma uyum sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki ismin, sezon sonunda sözleşme uzatmak istediği öğrenildi.

Gökhan Töre, sezon başında katıldığı Beşiktaş'ta peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini gösterememişti.

UMUT IŞIĞI

Önceki akşam sonradan oyuna dahil olup Erzurumspor'a şık bir gol atan Töre için bu sayı, bir umut ışığı oldu.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan, gollerine devam edip kontratındaki artı 1 yıllık opsiyonun kullanılmasını sağlamaya çalışacak.







