Gökhan Töre yine sakatlandı

Gökhan Töre yine sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Lider Beşiktaş'ta bu sezon sık sık sakatlık yaşayan Gökhan Töre'den yine kötü haber geldi.

Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuz Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

EN AZ 3 HAFTA YOK

29 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.