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    Gökhan Töre'nin Adana Demirspor'daki maaşı şaşırttı

    Gökhan Töre'nin Adana Demirspor'daki maaşı şaşırttı

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre, bu sezon Adana Demirspor formasıyla ter dökecek. Kariyerinde büyük düşüş yaşayan Gökhan Töre, Adana Demirspor formasıyla asgari ücretten biraz fazla kazanacak.
    • 17.09.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 11:04
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    Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini, cebinden 4 milyon lira ödeyerek feshedip, Beşiktaş'a dönen kanat oyuncusu Gökhan Töre, yıllık 4.5 milyon lira maaş ve maç başına da 100 bin lira ücret karşılığı bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Siyah-beyazlılarda beklediğini bir türlü bulamayan deneyimli futbolcu, Adana Demirspor'un yolunu tuttu.

    Yeniden form tutup, eski günlerine geri dönmek isteyen Gökhan'ın, Akdeniz ekibiyle dikkat çeken bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı.

    Gökhan Töre nin Adana Demirspor daki maaşı şaşırttı #1

    Aylık 6 bin lira kazanacak

    Akşam'ın haberine göre, Gökhan Töre'nin Adana Demir'le yaptığı sözleşmedeki önemli bir detaya ulaşıldı.

    Gökhan Töre Adana Demirspor'dan aylık 6 bin 471 lira ücret alacak.

    Beşiktaş'tan daha önce aylık 375 bin lira garanti maaş kazanan Gökhan Töre'nin kazancı, yüzde 98.27 erimiş oldu.

    Ancak deneyimli futbolcunun Adana Demirspor ile olan sözleşmesine göre; performansını artırıp, forma giyerek süre almaya başlaması halinde maaşı da otomatik olarak artacak.

    Gökhan Töre nin Adana Demirspor daki maaşı şaşırttı #2


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