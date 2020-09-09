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Gökhan Töre'nin garanti ücreti düşük olacak

Gökhan Töre'nin garanti ücreti düşük olacak

Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini 400 bin euro ödeyerek fesheden Gökhan Töre'nin Beşiktaş ile net maaşı düşük olan daha çok maç başı ücretli bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi.