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    Gökhan Töre'nin garanti ücreti düşük olacak

    Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini 400 bin euro ödeyerek fesheden Gökhan Töre'nin Beşiktaş ile net maaşı düşük olan daha çok maç başı ücretli bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 12:51
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    Gökhan Töre'nin garanti ücreti düşük olacak

    Beşiktaş'a dönmek adına 400 bin euro ödeyip Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, eski takımına dönmek için sabırsızlanıyor.

    NET MAAŞI DÜŞÜK OLACAK

    28 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı yöneticiler ve Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi.

    Beşiktaş'ın, Töre'ye net maaşı düşük olan maç başı ücretli sözleşme sunduğu öğrenildi.

    Prensip anlaşmasının ardından Gökhan Töre transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

    Gökhan Töre nin garanti ücreti düşük olacak #1

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