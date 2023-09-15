Gökhan Töre'nin yeni takımı Konyaspor oldu Tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre, transferin son gününde Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

ensonhaber.com Son olarak Ankaragücü forması giyen Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 31 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaştığını resmen bildirdi. Gökhan Töre'nin kariyeri Futbola Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Gökhan Töre, daha sonra sırasıyla Chelsea, Hamburg, Rubin Kazan, Beşiktaş, West Ham United, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formaları giymişti. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 maça çıkmıştı.

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