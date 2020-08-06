Gökhan ve Caner'e en çok sevinen çift

Gökhan ve Caner'e en çok sevinen çift

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye geri dönmesinin ardından tekrar gün yüzüne çıkan bir fotoğraf, kullanıcılar tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.

Fenerbahçe, bugün Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i üst üste açıklayarak taraftarlarını heyecanlandırdı.

Özellikle takımın eski futbolcularından Gökhan ve Caner'in tekrar transfer edilmesi sonrasında birçok futbolsever, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevinçlerini gösterdi.

"EN ÇOK ONLAR SEVİNDİ"

Fenerbahçe taraftarları, iki ismin de takıma geri dönmesiyle eski bir fotoğrafı yeniden gün yüzüne çıkardı. Caner ve Gökhan'ın Beşiktaş'a transfer olmasının ardından "En çok üzülen çift" paylaşımları atılan fotoğraf bu kez ise "En çok sevinen çift" yazısıyla tekrar paylaşıldı.

Söz konusu fotoğrafta, çiftin Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in formalarını giydikleri görülüyor.