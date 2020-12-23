Göksel Gümüşdağ: Bahattin Şimşek'in uyuyabileceğini sanmıyorum

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçı sonrası hakem Bahattin Şimşek'i eleştirdi.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçın ardından hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösterdi.

Göksel Gümüşdağ, "Maçtan çok hakemin öne çıktığı bir maç oldu. Özellikle ilk yarı, zannediyorum 12. dakikada Gustavo’ya verilecek direkt kırmızı kartı veremeyince, bizim oyuncularımız psikolojik olarak sıkıntıya girdi, hakem bunu sağladı. İrfan Can Kahveci olunca, iki kelimede çıkartıyorlar. Maç boyunca Caner diye bir oyuncuyu hepimiz dinliyoruz. Sicilini de biliyoruz. 90 dakika bir kart çıkartamıyor." dedi.

"ALLAH KORKUSU VARSA BU GECE UYUYABİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Sözlerini sürdüren Gümüşdağ şöyle devam etti:

"Rafael, değmiyor bile. Değmediği halde ‘Neden bana kart gösteriyorsun?’ diyor ve atılıyor. Meselemiz ve sitemimiz Fenerbahçe’ye değil. Keşke 11 kişiyle 4-1 yenilseydik. Bahattin Şimşek’in kariyeri de gösteriyor ki bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil. Seyircisiz oynanıyor. Ezildi, kaldıramadı… Bu lig, bu şekilde nasıl biter? Bahattin Şimşek’in biraz vicdanı varsa, Allah korkusu varsa, ben bu gece uyuyabileceğine inanmıyorum.

Bu kadar stresli bir maç oynanırken, bu kadar kalitesi düşük bir hakem bu maça verilir mi ya? Başakşehir’in tarihinde böyle maçlar çok çok azdır. Biz şampiyonluğa giderken bile böyle sorunlar yaşamadık. Biz bunlara sessiz kalamayız, bunları söylemek zorundayız. “VAR’daki tecrübeli hakem diye bildiğimiz bir hakem çağırıyor, hepimiz bakıyoruz, net kırmızı kart, verilmiyor. Rafael’in pozisyonunda en ufak değme yok. Çocuk çıldırıyor, ne yapıyorsun diyor. İrfan Can iki şey söylüyor, atıyor. Öbür arkadaş malum."