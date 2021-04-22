Göksel Gümüşdağ: Demba Ba yanlış anlaşıldı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın ayrılığıyla ilgili konuştu.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın sözleşme feshi konusunda konuştu.

Demba Ba’nın kapak fotoğrafıyla ilgili de konuşan Gümüşdağ sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini söyledi.

Gümüşdağ açıklamalarında, “Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık." dedi.

“YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI BANA AKTARDI”

NtvSpor'a konuşan Gümüşdağ Ba'nın paylaşımıyla ilgili, "Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fototğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı.” İfadelerini kullandı.

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