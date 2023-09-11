Göksel Gümüşdağ: Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzatacağız Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni teknik direktör Çağdaş Atan'ın imza töreninde transfer sorularını yanıtladı. Gümüşdağ, ismi Beşiktaş'la anılan Deniz Türüç'ün takımda kalacağını açıkladı.

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Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda oynadığı 3 maçı da kaybeden Başakşehir'de, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı.

İstanbul ekibi, bu vedanın ardından yeni çalıştırıcısını kısa sürede bulmuştu. Turuncu-lacivertliler, Kayserispor'da başarılı bir dönemi geride bırakan Çağdaş Atan'ı takımın başına getirdiğini açıklamıştı.

Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'a düzenlenen basın toplantısında imza attırdı. Basın toplantısında, başkan Göksel Gümüşdağ ve yeni teknik direktör Çağdaş Atan transfer sorularını yanıtladı.

"Futbol anlayışını beğendiğimiz bir hoca Çağdaş Atan"

Emre Belözoğu ile yolların ayrılmasının ardından Çağdaş Atan ile anlaşmaları hakkında açıklama yapan Göksel Gümüşdağ, şu sözleri sarf etti:

Gerek yurt dışından gerek Türkiye'den farklı farklı hocaların takımımızı çalıştırmakla ilgili talepleri oldu. Ben de birkaç kişiyle görüştüm; ben ve yönetim kurulum Çağdaş Atan Hoca'da karar kıldık. Yeni nesilden, hedefleri olan, futbol anlayışını beğendiğimiz bir hoca Çağdaş Atan.

"Gururlu ve heyecanlıyım"

Genç teknik adam Çağdaş Atan ise Başakşehir'e imzasıyla ilgili şunları dedi:

Başakşehir, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hafızası olan bir kulüp. Biz inşallah tekrardan Başakşehir'i Avrupa'da yarışan, zirve yarışının içinde olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Geçen sene bu devam ediyordu. Bu sene başlangıç kötü gözükse de iyi bir kadro, yapılacak transferler ile birlikte tekrardan zirve mücadelesi verecek bir yapısı var Başakşehir'in. Verebileceğimiz tek söz, her gün bir önceki günden daha çok çalışmak. Başakşehir'in yapısına uygun futbolu oynamak, topu talep eden ve oyunu domine eden bir yapı oluşturmak. Bu kulübün DNA'sında var. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Gururlu ve heyecanlıyım.

"Berkay Özcan için ayrılık gelişmesi yok"

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Berkay Özcan hakkında konuşan Çağdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:

Bütün oyuncularımızı korumak istiyoruz. Başakşehir üreten, yetiştiren, satan bir kulüp. Çok iyi akademik yapısı var. Faydalanmak istiyoruz. Yıllardır özlediğimiz oyuncu havuzu var akademide. Berkay Özcan için ayrılık gelişmesi yok. Çok beğendiğim bir oyuncu. Onu saha içerisinde mutlu edebileceğimiz bir oyuncu. Berkay'ın tekrar bir çıkışa ihtiyacı var. Kalitesi çok yüksek.

Başkan Göksel Gümüşdağ ise "Salı günü sözleşmesini 3 yıl daha uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Leo Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Leo Dubois'in transfer gündeminde olmadığını söyleyen başkan Göksel Gümüşdağ, şunları dedi:

Hocamız ile sözleşme imzaladık. Yollamaktan çok kadromuza katmak istediğimiz oyuncular var. Leo Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı. Hoca ile konuşacağız, sonrasında transfer ekibi çalışır. Ancak, şu ana kadar Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı.

"Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzatacağız"

Beşiktaş ile adı anılan Deniz Türüç için konuşan Göksel Gümüşdağ, şu açıklamayı yaptı:

Deniz Türüç için Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi. Çağdaş Atan Hocamız da kendisinden faydalanacağını, çok beğendiğini söyledi. Sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzatacağız. Beşiktaş'tan bir teklif ya da bir görüşme olmadı.

"Transfer görüşmelerine devam ediyoruz"

Göksel Gümüşdağ sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Transfer görüşmelerine devam ediyoruz. Transfer ekibimiz, hocamızla görüşme içindeler. Cuma gününe kadar 1-2, hatta 3 mevkiye transfer yapacağız inşallah.

"Değişiklik olacaksa TFF karar verecektir"

"Milli Takım için Emre Belözoğlu iddiaları doğru mu?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Göksel Gümüşdağ, şunları dedi: