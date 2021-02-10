Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferinin detaylarını açıkladı

Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'nin maliyeti hakkında Mustafa Cengiz'in söylediği sözlere, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan cevap geldi. Gümüşdağ, transferin detaylarını açıkladı.

İrfan Can Kahveci ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Süper Lig'in iki devi; Fenerbahçe ve Galatasaray, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşme trafiği gerçekleştirmiş, milli fubolcu 1 Şubat'ta Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları görüşmeyi ve anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı.

İRFAN CAN'IN BONSERVİSİ NE KADARA VERİLDİ?

Milliyet'te yer alan habere göre; Göksel Gümüşdağ, "7 milyon euro nakit aldık. Deniz Türüç’ün bonservisini aldık, Tolga Ciğerci’yi aldık. İrfan’ın dış satışından yüzde 20 net pay için anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa ayrıca 1 milyon euro alacağız." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Göksel Gümüşağ'ın kendisine "10 milyon euro, şampiyon olursa 1 milyon euro, Şampiyonlar Ligi'nde katılırsa 1 milyon euro, grupları geçerse 1 milyon euro, yüzde 30 satıştan da pay. Deniz Türüç ile 1 futbolcu teklif ettiler." dediğini iddia etmişti.