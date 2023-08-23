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Göksel Gümüşdağ: Keşke biz Avrupa'da oynarken de maçlar ertelenseydi Abone Olun

Göksel Gümüşdağ: Keşke biz Avrupa'da oynarken de maçlar ertelenseydi Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile bu hafta sonu oynayacakları lig maçının ertelenmesine ilişkin, “Keşke daha erken alınsaydı, geç alınan bir karar olarak görüyorum. Bizim Avrupa’da oynadığımız zamanlarda alınsaydı. 3 günde bir maç oynadığımız zamanlar oldu" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu’nda yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Gerçekleşen imza törenine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve futbolculardan Dimitris Pelkas, Krzysztof Piatek ile Deniz Türüç katıldı. "3 günde bir maç oynadığımız zamanlar oldu" Süper Lig'in 3. haftasında bu hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'nde oynayacağı mücadele nedeniyle ertelenmesiyle alakalı Başkan Gümüşdağ, şu şekilde konuştu: Baktığını zaman Avrupa’da mücadelede eden takımlarla ilgili karar alındı. Keşke daha erken alınsaydı. Geç alınan bir karar olarak görüyorum. Bizim Avrupa’da oynadığımız zamanlarda alınsaydı. 3 günde bir maç oynadığımız zamanlar oldu. Zamanında Kulüpler Birliği ve zamanın TFF Başkanı’yla bununla ilgili konuşmuştum. Alınan karar doğru. Avrupa mücadele eden takımlara başarılar diliyoruz. Zamanı geleni çıkar oynarız. Gözden Kaçmasın TFF, Avrupa kupalarında oynayan 4 takımın Süper Lig maçlarını erteledi Haberin Detayları

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