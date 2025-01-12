Göksel Gümüşdağ MHK ve VAR açıklaması

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Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yenerek liderlik yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

"YABANCI VAR'IN ZARARI OLUR"

Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Yabancı VAR konusu gündemde. Bir önceki dönemde de evet demiştik, endişelerimizi dile getirdik. Onlar da birkaç hafta denedi. Bugünkü TFF'de de yabancı VAR ile ilgili, kendileri öyle düşünmemelerine rağmen, Kulüpler Birliği'nin çoğu yabancı VAR'a evet dedi, biz şerh koyduk, endişelerimizi anlattık. Endişemiz şu; VAR'da 9 hakem, Avrupa'nın en iyi 5 liginden nitelikli hakemleri getirmekte zorlanacağına inanıyorum. Devamlılığın sağlanması mümkün gözükmüyor. Sürekli maç alan, nitelikli hakemler istedik. Yabancı VAR fayda sağlamaz, tam aksine zarar sağlar. Altını çizmek isterim."

"İKİNCİ 8 MART"

Endişelerinin olduğunu söyleyen Göksel Gümüşdağ şu cümleleri kurdu:

"VAR'daki hakemlerin tamamını başarısız addediyoruz. Bir yandan da baktığınızda bir kısmını şaibeli addediyoruz, TV programlarında, her yerde, taraflı tarafsız her yerde konuşuluyor. VAR'da bu kadar kötü, şaibeli kişiler varsa bunlarla ilgili müdahale yapılıyor. Bu organizasyonu yapan MHK Başkanı aynı yerde duruyor. Geçmişinde 8 Mart faciası var. Onu da temizleyemeden ikinci bir 8 Mart daha yaptı. Arkasından yabancı VAR'a o da inanmazken tutunmaya çalışıyor. Bu yabancı VAR'ı, MHK'yı orada tutmak için alıyor olmayalım. Endişem odur."

Galatasaray maçının hakemini de değerlendiren Göksel Gümüşdağ "Atilla Karaoğlan'ın performansı çok kötüydü." diye konuştu.

"VAR'SIZ MAÇI GÖRDÜK"

Göksel Gümüşdağ şu açıklamayı yaptı:

"Başakşehir yabancı VAR'a, yeni MHK'ye karşı mı? Tam tersi. Ben 2016'da Kulüpler Birliği başkanı oldum, 3.5 sene yeni sistem, yeni teknoloji takipçisi oldum. Ben Kulüpler Birliği başkanıyken teknoloji hakemliği dediğimde herkes şaşırdı. O gün başkanvekilim Mustafa Eröğüt, genel sekreter Kadir Kardaş, o günün MHK Başkanı Namoğlu, o günlerde Zürih'te FIFA ile, hakemlik ile, IFAB ile, UEFA ile ilgili organizasyonların hepsine katıldılar. Kimi 'Futbolun ruhunu bozar' dedi, kimi 'Oyunu tamamen soğutur' dedi. Zaten kırmızı kart olunca oyun 5 dakika duruyor, varsın 30 saniye daha dursun. Bugün VAR'sız dünyada maç kalmadı. O gün bu işin öncüsü olmaktan mutluyuz. Türk futbolu o gün, Avrupa'dan önce VAR'a başladı, öncülük ettik. VAR'sız olunca maçların ne olduğunu görüyoruz."

"MHK, BİZİM İÇİN SESSİZ"

MHK'nin güvenilirliğini kaybettiğini söyleyen Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:

"Kupa maçında Ali Şansalan çok kötü yönetim. VAR'sız Ali Şansalan'ı herkes gördü. Crespo'nun yüzde yüz kırmızı kart ve penaltı pozisyonunu görmedi. Bir başka oyuncunun, bir başka pozisyonu için TFF sitesinden açıklama yapan MHK Başkanı, özellikle bu pozisyon için soruşturma başlatacağız diyen, televizyon televizyon gezen MHK Başkanı, bizim pozisyonumuza sessiz. Her kulübe göre farklı bir uygulama. Bence MHK, güvenilirliğini tamamen kaybetmiştir."

"ORTA HAKEMİ DE Mİ YABANCI YAPACAĞIZ?"

Göksel Gümüşdağ ayrıca şu açıklamaları yaptı:

"Ben baştan beri şerhimi koydum. TFF seçimi yapıldı. İbrahim Başkan'a hayırlı olsuna gittim, orada tüm kurul başkanları vardı. Tüm kurullara hayırlı olsun, MHK'ye güvenim yok demiştim. Bugün de maalesef farklı farklı neticeler. Bugünkü Atilla Karaoğlan'ın da performansı çok kötüydü. Biz bir uygulama yapıyorsak, bu uygulamayı doğru planlayıp kalıcı çözüm bulmalıyız. Durumu idare etmek için yapılanların anlamı yok. Orta hakemleri de mi yabancı yapacağız. Mümkün değil. Hakemlik sistemi yabancıya dönünce çözülmez. İnanmıyorum."

"BU MHK'YA BEN İNANMIYORUM!"

Gümüşdağ ayrıca şunları söyledi:

"Hakemlik sistemine tamamen tam desteğiz. Orada bir sıkıntı yok. Bir önceki TFF'de, tüm kulüpler bilir, bir Bundesliga modeli çalışılmıştı. Bundesliga, 2022'de başladı. 3 yıldır kullanıyor. Dolayısıyla yüzde 51'i TFF olan, yüzde 49'u Kulüpler Birliği'nin şirketi. 3 tane TFF'den isim, Kulüpler Birliği'nden tarafsız 2 isim. Bu yapıyı kurmakta sakınca yok. Tam desteğiz. Yeniliğin öncüsüyüz. Hataları minimize edecek ne varsa desteğe varız. Bu MHK ile olur mu, ben inanmıyorum. Güven ortamı kayboldu. Biz yenilikte her zaman varız."

"ÇOK DAHA BÜYÜK KAOS SEBEBİ"