Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarında taraftarlara zafer konuşması yaptı.

Süper Lig’de sezonun bitimine bir hafta kala Kayserispor’u yenerek şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir’de,Başkan Göksel Gümüşdağ'da kutlamalara ortak oldu.

"İNANCIMIZI HİÇ KAYBETMEDİK"

Kuruldukları yıldan beri inançlarını hiçbir zaman yitirmediklerini belirten Başkan Gümüşdağ, “Yüreği büyük, inancı büyük Başakşehir taraftarı. Beraber yürüdük bu yağmurda, beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi dinlediğimiz her şarkıda hep birbirimizi hatırlıyoruz.

2014 yılında bir avuç inanan insanla kurduğumuz bu takım, inancıyla mücadelesini hiç bırakmadık.

Üzüldüğümüz anlar da oldu ama hiç yılmadık, inancımızı hiç kaybetmedik. Bu takımı kurarken, tüm arkadaşlarımız bilir, soyunma odalarına, koridorlara her yere şunu yazdık; ‘Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır.’ Bu takımı imkansızı yendi.

İnancınızı hiç yitirmeyin. Bu Başakşehir 6 yıldır hiç ligde 4’ün altına düşmedi. Bize saygı yakışır.

Biz saygılı bir takımız. Bugün de Avrupa’da ilk 16’nın içindeyiz. Bir rövanşımız var. Türkiye’nin de yeni şampiyonuyuz.





"KURUCU BAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A DA SÖZ VERMİŞTİK"

6 yıl evvel bu stadın açılışında 26 Temmuz 2014 yılında hepiniz şahitlik ettiniz. Kaderin cilvesine bakın, önümüzdeki hafta 26 Temmuz’da burada şampiyonluk gecemizi kutlayacağız.

O gün bu stadı onurlandıran kurucu Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da söz vermiştik.

6 yıl sonra sözümüzü de yerine getirdik. Türkiye’nin yeni şampiyonu Başakşehir. Başakşehir olarak hep inancımızı yukarılara koyacağız. Çok olanlar değil, inanlar kazanır” ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ Şampiyonluk kutlamalarına katıldı VİDEO









