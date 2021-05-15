Göksel Gümüşdağ : VAR olmazsa olmazımız

Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ, katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir’in başkanı Göksel Gümüşdağ verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.

“VAR OLMAZSA OLMAZIMIZ”

VAR konusunda ki fikirlerini açıklayan Gümüşdağ, “Kulüpler Birliği Başkanı'yken, TFF Başkanı Yıldırım Bey'le görüş ayrılığımız vardı. O, işin içine teknolojinin girmesinin oyunun ruhunu bozacağını düşünüyordu, ben ise aksi taraftaydım. Hayatımızda teknolojinin girmediği bir alan var mı? Adaleti sağlamak için teknolojiden faydalanabileceksek, bunu neden yapmayalım?

VAR bizim olmazsa olmazımızdır. Maksimum fayda, minimum zarar. Hala istenilen oranda olmayabilir ama iyileştirmeler devam ediyor. Bugün 'ofsayttan gol' diye bir şey kaldı mı?

Benim hakemlere karşı güven sorunum yok, kalite sorunumuz var, bunu söyleyebilirim. MHK'nin işi de çok zor, Serdar Tatlı ve heyeti, çok dürüst bir ekip, destek olmamız lazım, sahip çıkmamız lazım. MHK, Türk futbolu kurulduğu tarihten beri tu kakadır, hep hedeftedir. Hakemliğin gençleşmesi lazım, kulüplerin de buna destek olması lazım.” dedi.

“KULÜPLER ŞİRKETLEŞMELİ”

Kulüp sahipliği hakkında ki düşüncelerini dile getiren Gümüşdağ, "İşinizi kötü veya iyi yönettiğinizde, bunun neticesinde ortaya çıkacak sonuçların hesabını nasıl veriyorsanız, kulüplerde de aynı yapı olmalı. 3-5 tane oyuncuya olan borcunuz, birkaç sene içinde 50 milyon Euro oluyor. Kulüplerin, Türk Ticaret Kanunu'na bağlı olarak, anonim şirket olarak yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Dernek olarak Mbappe'yi getirdiniz. Çekleri yazın, Euro-Dolar hiç fark etmez. 1 ay sonra da istifa edin, sizi bağlayan hiçbir şey yok."

“DÜŞMESİNİ HİÇ BEKLEMEDİM”

“Kurada ölüm grubu çıktı. Onlarla gerçekten çok cesur, ezilmeden mücadele verdik. Bu takım 20-25 milyonluk bir takım, Manchester United 1 milyar euro civarında. Biz burada Manchester United'ı yendik, Leipzig maçında son saniyelerde gol oldu. Lig başladığında yeni 3 gün arayla maç oynayan takımlarımız dışında Başakşehir 3 aydır 3 gün arayla oynuyordu ve önemli oyuncularımız sakatlandı, bir kaos yaşama sürecimiz oldu. Ben bu takımın düşmesini hiç beklemiyordum, inandım takıma, oyunu değiştirecek oyuncularımız var ve çok şükür 3 hafta seri yaptılar ve şimdi matematiksel olarak sorun yok.

Bu takımın kuruluşunda Abdullah Avcı var ve önemli bir temel var. Hiçbir zaman şampiyonluk tek yılda gelmez. Okan hoca geldiği yıl kupayı kaldırttı, çok başarılı bir süreç yaşadık. Çok yakın bir dostluğum vardır. Okan hoca ile bir mental düşüş oldu ve baktık ki başka sorunlar yaşanacak, dostluğumuz baki, kulübün kapısı da ona hep açık. Ayrılık kararı aldık ve sonra Aykut hocayla yeni hedeflere başladık.”

“AYKUT HOCA İLE YOLA DEVAM”

Okan Buruk ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Ayku Kocaman’la ilgili Gümüşdağ, “15 yıllık başkanlık dönemimde Abdullah Avcı, Okan Buruk ve Aykut Kocaman'la çalıştım. Hoca kararıyla neticeye gitmenin doğru olmadığını düşünürüm, bu yüzden de her zaman arkalarında dururum. Aykut Hoca devam etmek istediği sürece biz de isteriz." açıklamasını yaptı.

“YABANCI SINIRINA KARŞIYIM”

“Kesinlikle yabancı sınırına karşıyım. Yasaklardan çok, federasyon ve Kulüpler Birliği'nin farklı çalışmalarıyla insanları yerliye teşvik etmemiz lazım. Altyapıdan oyuncu çıkarana, milli takıma oyuncu verene teşvik olması lazım. EURO 2020 elemelerinde en çok Başakşehir oyuncusu var. TFF teşvik ederse, kendiliğinden sistem çözülür.

Fatih hoca futbol direktörüyken doğru bir çalışma yapıldı ama maalesef deldik. Kulüpleri teşvik etmeniz lazım, yasaklamanın anlamı yok. Başakşehir, 7 yaşında bir kulüp, Avrupa'da puan anlamında en çok katkı sağlayan takımsa, sizin federasyon olarak buna katkı vermeniz lazım. Bonusları yapmazsanız istediğiniz kadar yasak koyun, geliştirmez. Lille'de Burak Yılmaz ezber bozuyor, hepimizin gururu. Zeki, Yusuf, gururlarımız. PSG'nin neticesinden sonra Fransa Ligi'nde neredeyse şampiyonluğu garantileyecekler. 3'ü de alnından öpülecek kadar iyi bir iş yaptı. Cengiz, Çağlar, diğerleri... Ben yabancının yasaklanmasının doğru olmadığını düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

Demba Ba ile ilgili soruya verdiği cevapta Gümüşdağ, “Demba Ba, bizim şampiyonluğumuzda en büyük pay sahiplerinden biri. Visca, Crivelli ve Demba Ba, herhalde toplam 50 gol ve asistle katkı verdi. Saygı duyduğumuz bir oyuncu ancak son dönemde, 10-11 haftada psikolojik ve mental olarak düşüktü.

Hoca da teknik olarak böyle bir karar almak istediğini söyledi, saygı duyduk, kendisiyle vedalaştık. Herhangi bir sorunumuz olmadı ama bu oyuncular kıymetli oyuncular, hep kendini kıymetli hissetmek isterler. Hocanın kararının arkasında olduğumu söyledim ve o kararı aldık, herhangi bir sorunumuz olmadı, yaptığı paylaşımlar nedeniyle de benden özür diledi. Futbolcu - teknik heyet arasında sorun yaşanabiliyor, normal.” ifadelerini kullandı.

“KARARIMIZ NET SAHAYA ÇIKMIYORUZ”

“Irkçılık olayı yaşandığı an, Webo ve Demba Ba ile konuştum. Onların psikolojisini görünce CEO'muz Mustafa Bey'e 'Kararımız net, sahaya çıkmıyoruz.' dedim. Nihat Bey de aradı, '4 hakem de değişmezse bu gece İstanbul'a dönüyoruz.' dedim. UEFA delegesine, 'Ceferin'e iletin: İlk olarak 4 hakem de değişecek, ikincisi ise Webo'nun kırmızı kartı iptal edilecek. Bu şekilde olursa yarın maça çıkarız.' dedim. 'Mümkün değil, cezai şartlar olur.' dedi, 'Hepsine katlanırız.' dedim. Bu bir duruştur. Özellikle Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Bey'e, yönetim kuruluna, elbette Neymar ve Mbappe'ye de duruşlarından ötürü çok teşekkür ediyorum.”

“SOSYAL MEDYA KİRLENDİ”

BeIN Sports'a yaptığı açıklamada sosyal medya konusuna değinen başkan Gümüşdağ, “Sosyal medya özellikle futbolda çok kirli bir alan oldu. Sosyal medyanın kullanacağı malzemelere bizlerin de dikkat etmesi lazım, yöneticilerin dikkat etmesi lazım. Futbolun marka değerine de kulüplere de bir şey katmıyor. Doğru doğruları, yanlış yanlışları getirir. Taraftardır, tribündür, sosyal medyaya göre karar alırsak çok doğru olmaz. Başakşehir 7 yaşında, sosyal medya olarak büyük çınarların yanında çok daha küçük ama benimle ilgili bile sosyal medyada olumsuz şeyler çıkabiliyor. Alacağım kararların hiçbirini, birilerinin kararlarıyla değil, kendi teknik heyetim ve profesyonel yöneticilerimle alırım.”