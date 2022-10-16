Gol atamayanın Fenerbahçe'de işi yok

Fenerbahçe, bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde gösterdiği golcü performansla dikkat çekerken, hemen hemen tüm takımın gol katkısı vermesi yüzleri güldürdü.

Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da harika bir performans ortaya koyan Fenerbahçe golcü kimliği ile dikkat çekiyor.

Süper Lig'de 25, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi eleme ve play off maçlarında da 6 gol atan Fenerbahçe'de toplam 21 futbolcu golleri ve asistleriyle skora direkt katkı verdi.

Gole katkı sağlamayan çok az oyuncu var

Sarı-lacivertli ekipte kaleciler dışında skora direkt katkı vermeyen Sadece Serdar Aziz ile Osayi Samuel var. Ancak Osayi, son Larnaca maçında penaltı yaptırmış ve galibiyette önemli rol oynamıştı. Rakipler önlem almakta zorlanıyor