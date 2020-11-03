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- Gol atan kaleci santradan gol yedi
Gol atan kaleci santradan gol yedi
Sahalarda ender görülebilecek bir olay İspanya'nın alt liginde yaşandı. Gol atan kaleci kalesine döndüğünde santradan gelen şutu engelleyemeyince rakip takım yeniden öne geçti.
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 17:31
- Güncelleme : 03.11.2020 - 17:34
İspanya alt liginde futbolda ender görülen bir an yaşandı. Son dakikaya 1-0 geride giren Vinaros'ta kaleci uzatma dakikalarında hücuma katılarak golü attı.
SANTRADAN GOLÜ YEDİ
Büyük sevincin ardından kalesine geçen kaleci rakibin santrasının ardından orta sahadan gelen şutu engelleyemeyince skor tekrar 2-1'e geldi.