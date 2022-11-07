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    Gol düellosu beraberlikle sonuçlandı

    Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor ile Başakşehir 3-3 berabere kaldı.
    • 07.11.2022 - 22:24
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 22:31
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    Gol düellosu beraberlikle sonuçlandı

    Süper Lig'de 13. hafta maçında Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir karşı karşıya geldi. Gol düellosu 3-3 sona erdi.

    İki takım 1'er puanın sahibi oldu

    İlk yarıyı yenik kapatan Başakşehir, ikinci yarıda 2-1 öne geçti ama skoru koruyamadı. Hatayspor da 3-2 öne geçti ama onlar da skoru korumayı başaramadı.

    Mücadele 3-3'lik eşitlikle bitti. Başakşehir, Süper Lig'de tam 42 maç sonra kalesinde 3 gol gördü.

    Gol düellosu beraberlikle sonuçlandı #1

    Maç gol düellosuna sahne oldu

    Hatayspor'un ilk golünü 12. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım kaydetti. Başakşehir'in golleri 60. dakikada Bertrand Traore ve 65. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi. Maçın 75. dakikasında Hatayspor'da Ayoub El Kaabi attığı golle durumu 2-2 yaptı.

    Maçın 81. dakikasında Hatayspor'da sahneye bu kez Ze Luis çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Ama maç burada bitmedi, Başakşehir 90. dakikada Serdar Gürler ile golü buldu ve mücadele 3-3 bitti.

    Gol düellosu beraberlikle sonuçlandı #2

    Başakşehir Galatasaray'ı ağırlayacak

    Bu beraberliğin ardından Hatayspor 11, Başakşehir 24 puana ulaştı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Gol düellosu beraberlikle sonuçlandı #3

    Gol düellosu beraberlikle sonuçlandı #4

    Gol düellosu beraberlikle sonuçlandı #5


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