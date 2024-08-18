Joao Figueiredo orta sahadan attı! Gol düellosunda Başakşehir, Alanyaspor'u yendi Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında evinde Alanyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu müsabakaya ise Joao Figueiredo'nun orta sahadan attığı gol damgasını vurdu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan 4-2'lik skorla ev sahibi ekip Başakşehir oldu.

ALANYASPOR, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Başakşehir, 17. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Alanyaspor bu gole 26. dakikada Sergio Cordova ile cevap verdi.

Alanyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Jure Balkovec'in penaltıdan attığı golle devreyi 2-1 önde tamamladı.

BAŞAKŞEHİR GERİ DÖNEREK MAÇI KAZANDI

Başakşehir'de Joao Figueiredo, 53. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

İstanbul temsilcisi, maçın 90. dakikasında Deniz Türüç ile durumu 3-2 yaptı.

90+5'te sahneye çıkan Serdar Güler ise Başakşehir'in sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

ALANYA EKİBİ, 1 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Başakşehir, 4 puana yükseldi. Alanyaspor, 1 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR, AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul temsilcisi bu nedenle ligde 3. hafta maç yapmayacak.

Alanyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

FIGUEIREDO ORTA SAHADAN ATTI

Öte yandan İstanbul temsilcisinde Joao Figueiredo'nun orta sahadan kaydettiği gol maça damgasını vurdu.

Figueiredo'nun golü için sosyal medyada, "Sezonun golü" yorumları yapıldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)